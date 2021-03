«Lo scorso anno - commenta Fabio Cannavale, fondatore e CEO di Lm Group - abbiamo fatto il possibile per limitare i danni, ma la pandemia ha colpito in maniera pesante il settore dei viaggi. Il 2020 è stato un anno difficile. L’attività era partita bene, ma poi siamo restati fermi due mesi a causa del primo lockdown, con vendite quasi a zero, per poi riprendere a lavorare in estate e vivere di nuovo uno stop in ottobre».