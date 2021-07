Settimana corta, stesso salario, produttività accresciuta. L’equazione che sembra un miracolo è forse possibile. Lo dimostrerebbero i dati, diffusi pochi giorni fa, di un esperimento durato 4 anni all’interno dell’amministrazione pubblica islandese.

Tra il 2015 e il 2019, il governo nazionale e il Comune di Rejkyavik, la capitale, hanno condotto numerosi test su una settimana lavorativa di quattro giorni e 35-36 ore, senza tagli di stipendio.

L’obiettivo dichiarato era verificare l’impatto della riduzione di orario sulla produttività e il benessere dei dipendenti. Secondo chi ha curato la ricerca - il think tank inglese “Autonomy” e la “Associazione per la sostenibilità e la democrazia” - lo studio è stato «un successo straordinario».

I ricercatori, dopo aver sondato luoghi di lavoro molto diversi tra loro (scuole materne, uffici, servizi sociali, ospedali), nelle conclusioni affermano che, a fronte della riduzione di orario, «la produttività è rimasta costante o è addirittura aumentata. I dipendenti hanno dichiarato di soffrire meno stress e di avere avuto più tempo da dedicare alla famiglia e ai propri interessi personali». Un passo avanti notevole, sia nel «miglioramento della salute dei singoli, sia nel bilanciamento tra vita privata e professionale».

L’Islanda, ovviamente, è un Paese molto particolare, con pochi abitanti (più o meno quanti ne ha il Ticino), una grande estensione territoriale e condizioni di vita talvolta estreme. Non un “modello” facile da esportare. Ciò detto, come ha scritto il “Sole 24 Ore”, qualcosa è comunque accaduto. «Sindacati e organizzazioni datoriali hanno siglato accordi di riduzione permanente dell’orario di lavoro; come conseguenza, l’86% dell’intera popolazione attiva ha oggi settimane lavorative più corte o ha guadagnato il diritto a negoziarle. “Questo studio - ha detto Will Stronge, direttore delle ricerche di Autonomy - mostra che il più grande esperimento al mondo sulla settimana lavorativa corta nel settore pubblico è stato un successo travolgente, che il settore pubblico è pronto a fare da pioniere in questo àmbito e che anche altri governi possono trarne insegnamento”».

Un dibattito lungo

Di settimana corta si parla da molti anni. Prima come rimedio alla crisi industriale degli anni ’80 e ’90, per fare in modo che i livelli occupazionali rimanessero stabili di fronte al calo di produzione. Poi come possibile antidoto all’emergenza ambientale: lavorare meno significa spostarsi meno, inquinare meno, consumare meno energia. Il modello della settimana lavorativa di 4 giorni era stato ad esempio adottato dalla Volkswagen, all’inizio degli anni ’90, per salvare 30 mila posti di lavoro minacciati dalla crisi del settore. La IG Metall, il potentissimo sindacato tedesco dei metalmeccanici, era riuscita, nel 1995, a imporre le 35 ore settimanali nel settore (e nel 2018 ha addirittura fatto passare la possibilità per le maestranze di lavorare 28 ore settimanali per due anni, con una limitata perdita di salario).

Non pochi economisti hanno teorizzato anche una crescita legata a una maggiore disponibilità di tempo libero. Come ha ricordato di recente il “Corriere della Sera”, già nel 1997 l’allora presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, propose di passare da 39 a 35 ore settimanali in ufficio. «L’idea - ha scritto il Corriere - era che, lavorando meno, si sarebbe consumato di più, con la conseguenza di aumentare il Pil e quindi, indirettamente, il fatturato degli stessi imprenditori». Le 35 ore diventarono legge nel 2002.

Un cambio di rotta

Oggi la discussione ha decisamente virato verso altre considerazioni. La settimana corta resta un obiettivo per molti Paesi occidentali, ma la sua affermazione è letta soprattutto in chiave sociale e demografica. Il mese scorso, il governo del Giappone, per porre un freno alla pratica del “karoshi” - le morti causate dall’eccessivo carico di lavoro - ha deciso di incoraggiare le aziende del Paese a lasciar decidere ai propri dipendenti se lavorare 4 o 5 giorni alla settimana, puntando a creare un migliore equilibrio tra impiego e vita privata. La novità è stata inserita nelle linee guida del Piano economico annuale e punta sia a migliorare il tasso di produttività, sia a garantire maggior tempo libero per le responsabilità familiari, in una società che deve fronteggiare da anni un pericoloso crollo delle nascite. Proprio in Giappone, nell’agosto 2019, Microsoft aveva chiuso i suoi uffici per tutti i venerdì. Un esperimento riuscito se, come ha fatto sapere la stessa azienda, la produttività dei 2.300 dipendenti è aumentata del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In Spagna, il governo ha accettato di lanciare un progetto pilota per le aziende interessate all’idea di far lavorare i propri dipendenti 4 giorni alla settimana. Il promotore del progetto è Iñigo Errejón, uno dei fondatori di Podemos, oggi deputato del partito di sinistra Más País. Secondo Errejón, per incentivare le aziende ad adottare la nuova misura servirebbe un intervento dello Stato, chiamato a coprire i costi per chi riduce la settimana lavorativa del 100% nel primo anno, 50% nel secondo e 33% nel terzo.

Sul finire dello scorso anno Unilever, multinazionale proprietaria di marchi come “Lipton” e “Dove”, ha avviato un programma che permette ai dipendenti delle sue imprese in Nuova Zelanda di lavorare 4 giorni alla settimana e di scegliere come distribuire quelli di riposo. Dopo un anno di prova, l’azienda deciderà, in base ai numeri della filiale, se prolungare il regime ed estenderlo anche agli altri 150 mila collaboratori nel resto del mondo. In Svezia, Toyota ha ridotto a 6 ore i turni di lavoro. In Italia, la milanese Carter & Benson ha lanciato a gennaio la settimana di 4 giorni a parità di stipendio. Lo stesso ha fatto il network di affiliazione internazionale Awin che, «dopo aver sperimentato con successo per sei mesi una settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo», da gennaio è passato al regime dei quattro giorni per tutti i dipendenti, inclusi quelli dell’ufficio di Milano.

Ma in Svizzera le 40 ore non si toccano

Il dibattito sulla settimana corta è iniziato molti anni fa anche in Svizzera. Nel 1999, l’USS lanciò l’idea delle 36 ore settimanali, con l’obiettivo soprattutto di aumentare il numero degli impieghi. L’iniziativa «Per una durata ridotta del lavoro» fu però triturata dal popolo, nel marzo del 2002, con il 74,63% di no nelle urne.

«Da noi - dice Giorgio Fonio, sindacalista OCST e vicepresidente cantonale del PPD - è stata bocciata negli scorsi annil’iniziativa sulle 6 settimane di vacanze, che di fatto riduceva l’orario di lavoro. C’è, chiaramente, un problema culturale, oltre che politico. Si fa fatica a imporre concetti importanti come la conciliabilità famiglia-lavoro. Basta vedere l’iter di approvazione del congedo di paternità di 10 giorni. Dovremo affrontare questi temi passo dopo passo. E in questo, forse, ci aiuterà la pandemia, che ha cambiato molte abitudini. Servirà tuttavia un grande lavoro culturale, e quindi temo ci vorrà moltissimo tempo». Di «tema difficile» parla anche Marina Carobbio, consigliera agli Stati del PS, la quale ricorda la proposta delle donne socialiste sulle 35 ore.

«In Svizzera sono ancora tanti i contratti a 40 o 42 ore settimanali - dice Carobbio - un cambio di rotta serve per molti motivi, ad esempio per ripartire meglio il lavoro in casa tra donne e uomini».

Nella società della cura, come la definisce l’ex presidente del Consiglio nazionale, «i ruoli non sono più rigidi. E le possibilità di carriera non più destinate soltanto ai maschi». Una rimodulazione dei tempi di vita e di lavoro e una diversa distribuzione dei pesi familiari, si afferma da più parti, potrebbero aiutare anche a far risalire la curva demografica.

Ivano Dandrea, imprenditore edile e autore di un breve saggio sul «malessere» demografico in Ticino, invita però alla cautela. «Il tema è complesso - dice - ma non possiamo pensare di ridurre la produttività del Paese. Le 8 ore di lavoro sono il minimo, soprattutto nei settori di lavoro manuale. Il problema demografico non trova soluzioni per altri motivi, ad esempio l’assenza di investimenti pubblici mirati. Bisognerebbe puntare di più sugli asili nido, sui servizi alle famiglie».

È nella «società di mezzo, quella composta da chi ha tra i 25 e i 40 anni, che lo Stato deve investire - insiste Dandrea - l’Europa lo ha capito, e con il Next Generation EU sta puntando sui giovani mettendo nel piatto decine di miliardi; da noi non c’è un piano, nessuno fa qualcosa per tenere qui i giovani». Nell’ottobre del 2009, la granconsigliera Nadia Ghisolfi (PPD) aveva presentato una mozione in cui chiedeva al Governo di studiare la possibilità di concentrare in 4 giorni settimanali l’attività di alcuni uffici pubblici. Il rapporto negativo del Consiglio di Stato aveva però indotto Ghisolfi a rivedere il testo, eliminando il riferimento alla riduzione d’orario. A distanza di oltre 10 anni, riflettendo sulle mutate condizioni sociali, la deputata ticinese non crede possibile rilanciare quell’iniziativa. «La mia era una riflessione tesa a ripensare il sistema conciliando meglio tempi di vita e tempi di lavoro: paradossalmente, è quanto accaduto, almeno in parte, con la pandemia. Le donne che lavorano sono sempre più numerose ed è difficile per loro trovare un equilibrio tra i figli e la carriera. Su questo fronte, in Ticino, nonostante le buone politiche familiari, manca ancora qualcosa. Penso che spingere sul telelavoro potrebbe essere utile e positivo».

