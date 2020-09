Assistenza in Ticino stabile sopra quota 8.000

i dati

Nel secondo trimestre del 2020 non ci sono stati grossi cambiamenti nel numero di beneficiari dell’aiuto finanziario rispetto ai tre mesi precedenti, non ancora segnati dalla pandemia – È però «difficile stimare come evolveranno i dati inerenti al sostegno sociale nei prossimi mesi»