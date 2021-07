Il settore è stato così in grado di compensare in gran parte il crollo subito a causa della pandemia, constata in un comunicato l’associazione di categoria Swissstaffing. La ripresa è ampiamente consolidata in tutti i settori. In particolare le aziende operanti nel ramo degli eventi e della ristorazione hanno potuto riaprire, dopo le restrizioni legate al Covid: questo ha comportato una maggiore necessità di assumere personale.