Le prospettive a breve termine sul mercato del lavoro svizzero rimangono fosche: lo segnala l’indicatore dell’occupazione calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF), che nel terzo trimestre si è leggermente ripreso dal crollo storico subito in precedenza, ma rimane chiaramente negativo. Nell’industria nonché nel settore alberghiero e della ristorazione non ci sono stati miglioramenti e c’è da attendersi un ulteriore taglio di impieghi.

L’indicatore si è attestato in luglio a -12,9 punti, da -20,6 punti (dato rivisto da -19,9) osservato in aprile, quando aveva subito il crollo più forte della sua storia quasi trentennale, ricorda il KOF in un comunicato odierno. Stando agli specialisti zurighesi nonostante l’aumento registrato sull’arco dei tre mesi non è però ancora assolutamente il caso di dichiarare il cessato allarme, perché il dato si muove ancora a livelli molto bassi: negli ultimi 15 anni solo tre trimestri hanno presentato valori minori.