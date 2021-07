Le app fanno guadagni record con la pandemia

Nel merito delle singole applicazioni, TikTok ha superato le entrate nel 2020, restando l’app non di gioco con il maggior incasso in tutto il mondo sia su App Store che su Google Play, includendo anche la versione cinese per iOS che ha il nome di Douyin. YouTube mantiene il secondo posto, con una spesa di 564,7 milioni di dollari. Terza Tinder, prima del reader di fumetti giapponese Piccoma e della piattaforma di streaming Disney+. Grande successo anche per i videogame. La spesa globale ha raggiunto i 44,7 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, con un aumento del 17,9% anno su anno. Una crescita che segue quella sperimentata un anno fa, quando il settore dei videogiochi mobili è salito del 25,5%. L’App Store ha registrato 26 miliardi di dollari di spesa in-game, con un aumento del 13,5%. Il Google Play Store ha mantenuto la stessa tendenza osservata nella prima metà del 2020, con un +24,7%. Il segmento del gaming su smartphone e tablet è caratterizzato da ritmi di ascesa più lenti rispetto al 2020 ma per Sensor Tower ciò non indica una flessione per il settore, anzi una normalizzazione dopo il boom avuto durante le circostanze straordinarie della pandemia. Il gioco che ha generato globalmente più entrate è stato Honor of Kings di Tencent, al primo posto anche su App Store. Sul versante Google regna Coin Master che però è solo quinto nella classifica generale. Stabile ai vertici PUBG Mobile mentre torna in auge Pokémon Go, il gioco che punta sulla realtà aumentata e sulla voglia di scendere in strada, dove trovare nuovi animaletti per il proprio personaggio.