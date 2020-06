La crisi sanitaria ha messo sotto pressione il mercato delle vetture nuove. Secondo l’associazione di importatori Auto-Schweiz, in maggio sono stati immatricolati 13.890 nuovi veicoli, poco meno della metà rispetto allo stesso mese del 2019. In aprile, al culmine delle misure di semiconfinamento, il crollo è stata di oltre due terzi (-67,2%) su base annua.

Grandi acquisti rinviati

Non è solo a causa della chiusura degli spazi espositivi dei venditori che i consumatori svizzeri si sono allontanati dalle auto nuove. Per l’associazione degli importatori, il fattore chiave è la cautela dei potenziali acquirenti che, in tempi di incertezza economica, preferiscono attendere per spese relativamente consistenti.