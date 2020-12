Il WEF forse non si farà in Svizzera

forum economico

L’evento era in agenda dal 18 al 21 maggio sul Bürgenstock, ora però le condizioni sanitarie sembrano imporre un nuovo cambio di programma - In corsa ci sarebbe a Singapore - Stando a notizie di stampa per i partecipanti internazionali i numeri dei contagi in Svizzera farebbero troppa paura