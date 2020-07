Ieri la giornata delle Borse è stata inevitabilmente turbolenta, sull’onda dei dati sulla forte contrazione dei PIL degli USA e di altri Paesi nel secondo trimestre. Ma l’indice borsistico mondiale in dollari (Msci Acwi) era prima dell’inizio della giornata attorno ai 280 punti, cioè allo stesso livello di inizio anno. Rispetto al picco di febbraio pre coronavirus, attorno ai 290 punti, l’indice era sotto solo di circa il 4%. In rapporto al livello di fine luglio 2019, che era attorno ai 260 punti, l’indice era in progresso del 5-6%. Dopo la caduta di febbraio-marzo dovuta in larga misura all’esplosione del virus, con l’indice mondiale che era arrivato a perdere sino a oltre il 30% rispetto al picco citato, le Borse hanno quindi registrato una risalita consistente e rapida. Aver recuperato...