Con le discese delle Borse di queste settimane è arrivata la correzione che molti operatori attendevano, dopo i lunghi rialzi. A determinare i ribassi non sono però solo i meccanismi interni, bensì anche e soprattutto i timori legati agli effetti economici del coronavirus. La Fed americana ha tagliato i tassi e anche le altre maggiori banche centrali continuano a fornire molta liquidità, per mantenere una sorta di rete di protezione. Quali sono a questo punto le possibili prospettive per le Borse? Se ne parla stasera a Index, alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Filippo Fink di EFG. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.