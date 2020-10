Il coronavirus da una parte, le incertezze legate alle elezioni presidenziali USA e alla Brexit dall’altra, sono queste le principali fonti di preoccupazioni per i mercati in questa fase. I piani anti crisi di molti governi e le politiche espansive delle maggiori banche centrali giocano invece a favore delle economie e dei mercati. Tra spinte e controspinte, come potrebbero andare dunque le Borse e le principali valute nei prossimi mesi? Se ne parla questa sera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.40. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Alberto Tocchio di Kairos Partners SGR. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.