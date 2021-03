Le Borse principali sono ancora a livelli elevati, ma hanno registrato in questi giorni alcuni ribassi. Da una parte rimane l’ottimismo legato al seppur graduale svilupparsi delle vaccinazioni anti coronavirus e alle previsioni di ripresa economica; dall’altra ci sono i timori legati ad un pur non grande aumento dei tassi di interesse e al risorgere, in prospettiva, dell’inflazione. Nella prossima fase questi e altri timori prenderanno piede, oppure nei mercati azionari prevarrà ancora l’ottimismo di fondo? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Vito Monte di Centro Studi Monte e Alberto Tocchio di Kairos. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.