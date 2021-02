Le casse pensioni, che dispongono di ingenti capitali e sono alla ricerca di rendimenti per rispettare i loro impegni verso gli assicurati, sono sempre più attivi nella concessione di prestiti ipotecari. Questo permette anche ai debitori di realizzare alcuni risparmi, visto che le casse in genere offrono mutui a tassi bassi.

È quanto emerge da una ricerca della piattaforma Moneypark, secondo la quale per i debitori il fatto di rinegoziare il mutuo permette di risparmiare: nel 2020 coloro che hanno rinegoziato hanno pagato in media solo lo 0,91% per un mutuo decennale invece dell’1,17%. Con un’ipoteca di 750.000 franchi, ne risulta un risparmio di 19.500 franchi su 10 anni.

Grandi risparmi

Questi potenziali risparmi sono dovuti alla maggiore presenza di offerenti quali casse pensioni o fondi...