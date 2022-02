Le casse pensioni sono solide

Le casse pensioni in Svizzera rimangono solide. È quanto emerge dai dati definitivi sul 2020, pubblicati ieri dall’Ufficio federale di statistica (UST). In generale si può dire che la situazione nel 2021 non è cambiata in modo sostanziale. Anzi, stando a un’analisi periodica di UBS, il rendimento medio degli investimenti delle casse pensioni si è attestato lo scorso anno al +8,1%, addirittura superiore al +4,1% registrato nel 2020. Quello che è cambiato, è comunque una flessione dei tassi di conversione, che è comunque stata compensata da un aumento del risparmio, ossia dei contributi, chiesto ad aziende e lavoratori.

Tornando ai dati del 2020, alla fine dell’anno il totale di bilancio delle 1434 casse pensioni presenti in Svizzera ammontava a 1063 miliardi di franchi. Sul fronte degli investimenti,...