I rischi alla stabilità finanziaria legati alle criptovalute non sono ancora sistemici ma «devono essere monitorati date le implicazioni globali e l’inadeguato contrasto normativo in molte giurisdizioni». Lo afferma il Fondo monetario internazionale (FMI) in uno dei capitoli analitici del Global Financial Stability Report che sarà presentato durante le riunioni annuali del Fondo.

Secondo i dati del FMI, la capitalizzazione di mercato degli attivi cripto è aumentata significativamente raggiungendo i 2000 miliardi di dollari nel settembre 2021. E il Bitcoin resta la moneta dominante, anche se la sua quota di mercato è crollata dal 70% a meno del 45%.

«L’innovazione fintech, incluso l’ecosistema cripto, ha il potenziale di migliorare aspetti fondamentali della macroeconomia con migliori servizi finanziari e una maggiore inclusione finanziaria, soprattutto nei paesi emergenti e in via di sviluppo. La politica deve trovare un equilibrio fra il consentire l’innovazione finanziaria» e difendere «la stabilità e l’integrità finanziaria e i consumatori», afferma il FMI, sottolineando come i cripto asset «offrono un nuovo mondo di opportunità» ma anche «sfide e rischi».

Fra questi ultimi c’è quello della «criptoizzazione», ovvero il fenomeno in cui i residenti di uno stato iniziano a usare i cripto asset invece delle valute locali. Questo, spiega il Fondo, può ridurre la capacità delle banche centrali di attuare la loro politica monetaria, e creare rischi alla politica di bilancio visto che i valori criptati possono facilitare l’evasione fiscale.

Per far fronte a queste criticità le autorità devono coordinarsi e dare la priorità a pagamenti transnazionali veloci, economici, trasparenti e inclusivi. Le azioni devono essere decise e ben coordinate a livello globale per consentire i benefici» della tecnologia ma anche «affrontarne le debolezze».

©CdT.ch - Riproduzione riservata