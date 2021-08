Le esportazioni svizzere hanno ristagnato in luglio. Lo comunica oggi l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), precisando che il saldo nel bilancio commerciale «è rimasto chiaramente al di sopra dei quattro miliardi di franchi», attestandosi a poco più di 4,1 miliardi.

Rispetto a giugno, l’aumento delle esportazioni è stato dello 0,1% a 20,3 miliardi di franchi, mentre le importazioni, in termini destagionalizzati, sono aumentate dell’1,7% a 16,2 miliardi, indica l’AFD. Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell’effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a +0,6% (export) e -1,0% (import).