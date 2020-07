Durante il lockdown la vendita diretta in fattoria dei prodotti agricoli svizzeri ha avuto un vero e proprio boom. In molti hanno riscoperto i sapori locali, come ad esempio uova e patate le cui vendite dirette si sono triplicate e a volte quadruplicate. Con l’apertura delle frontiere e il lento ritorno alla normalità, l’Unione svizzera dei contadini (USC) vuole approfittare di questa tendenza sostenendo diversi progetti.

«Il Ticino - ci spiega Sem Genini, segretario dell’Unione contadini ticinesi (UCT) - rispetto agli altri cantoni è da tempo avanti in termini di aziende agricole che fanno vendita diretta, ma la chiusura dei mercati e dei ristoranti ha imposto a molti di trovare nuovi canali di smercio, tramite il contatto diretto ma anche con soluzioni online. Le famiglie contadine sono...