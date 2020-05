Il piano della Commissione UE da 750 miliardi di euro per rilanciare l’economia affossata dal coronavirus fa bene anche al franco. Dopo oltre sei mesi di apprezzamento, da qualche giorno la valuta elvetica è tornata a indebolirsi contro quella europea, che ha sfiorato un cambio vicino all’1,07. Sono livelli simili a quelli di inizio marzo, alle soglie dello scoppio della pandemia, e ben lontani dal minimo di 1,511 del 17 maggio. Mercoledì un’ulteriore spinta è arrivata dall’UE, che ha espresso la volontà di fare un passo verso un’Europa più unita ed ha quindi rafforzato la fiducia dei mercati riguardo alla stabilità dell’euro. Ma per la BNS, che da anni interviene sul mercato dei cambi per impedire un eccessivo rafforzamento del franco, è presto per abbassare la guardia.

«Intanto - ci spiega...