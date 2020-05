Secondo uno studio del Laboratorio federale di prova dei materiali (Empa) e dell’Università di York, le misure prese sui motori Volkswagen (VW) dopo lo scandalo diesel sono state efficaci. Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) dei mezzi della casa tedesca sono in effetti diminuite in tutta Europa. In questo senso, si può dire che il cosiddetto «Dieselgate» abbia portato conseguenze positive, si legge in un comunicato odierno dell’Empa. Quasi cinque anni fa era venuto alla luce che diversi tipi di motore diesel della VW mostravano dati di emissione falsificati grazie ad un apposito software. A livello mondiale la questione ha riguardato 11 milioni di veicoli. In molti Paesi la casa automobilista è stata obbligata a correre ai ripari, con modifiche software e hardware. Secondo lo studio pubblicato oggi i nuovi motori provocano emissioni inferiori fino a un terzo.