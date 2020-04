Dall’Italia e da altri Paesi del Sud Europa sono riemersi in queste settimane attacchi in campo economico alla Germania, all’Olanda, ad altri Paesi del Nord Europa. Si tratta di attacchi in gran parte non giustificati dalla realtà economica. Prendiamo in considerazione le posizioni sin qui prevalenti nei rispettivi schieramenti, per cercare di andare alla sostanza delle questioni, in una fase segnata dalla necessità di lottare contro gli effetti del coronavirus e - per i Paesi che fanno parte dell’Eurozona e dell’Unione europea - anche di evitare un’esplosione di quest’ultime. Vediamo due tra le questioni principali: debiti pubblici-eurobond, surplus-deficit commerciali.

I debiti pubblici

L’Italia è per molti aspetti capofila della richiesta di eurobond, cioè di titoli pubblici comuni per l’Eurozona....