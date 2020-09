Con le incertezze causate dal coronavirus, il franco tra febbraio e maggio è salito nuovamente sull’euro. Negli ultimi tre mesi la valuta elvetica ha però lasciato un po’ di terreno. Mentre guadagnava sul dollaro USA, il franco ha perso qualche frazione sull’euro. Una buona notizia per la Banca nazionale svizzera, che da tempo frena il franco, e per l’industria elvetica di esportazione. Ma ora quali sono le prospettive per il franco? Se ne parla questa sera a Index, spazio economico di TeleTicino in onda alle 20 e, in replica, alle 22.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Andrea Caldelari di Vontobel. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.