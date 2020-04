Con i negozi chiusi queste settimane si sono rivelate una manna dal cielo per il commercio online. Moltissime persone hanno (ri)scoperto Internet per soddisfare le proprie necessità di spesa, dai beni di prima necessità all’intrattenimento. Se ne sono accorti anche gli investitori, tant’è che i titoli del settore tecnologico stanno recuperando bene il crollo del mercato del 30% di marzo: addirittura c’è chi ha già superato i massimi di febbraio, come Netflix o Zoom.

La pandemia ha portato tante persone, soprattutto tra gli anziani, ad acquistare online per la prima volta. «Inoltre anche da noi viene venduta una gamma maggiore di articoli, dall’alimentare agli hobby da fare in casa», ci spiega Carlo Terreni, direttore dell’associazione svizzera di e-commerce NetcommSuisse.

Partendo dal commercio...