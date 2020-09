Lego resiste anche alla COVID-19: fatturato in crescita

«Gli ottimi risultati sono stati resi possibili grazie al lavoro del nostro incredibile team», sottolinea in una nota il Ceo, Niels B. Christiansen. «Quando il Covid-19 ci ha costretto alla chiusura di negozi e uffici i nostri colleghi hanno fatto tutto il possibile per lavorare in sicurezza e portare il gioco ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo»,