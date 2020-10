Il cambiamento ha lo scopo di avvicinare LeShop.ch a Migros, in particolare migliorando le funzioni del sito web e dell’applicazione, spiega all’agenzia Awp il portavoce Tristan Cerf, confermando una notizia pubblicata oggi da Le Temps. Si tratta per esempio di puntare su filtri personalizzabili e sulla visualizzazione dei prodotti preferiti.

L’obiettivo è quello di semplificare lo shopping online, mettendo a disposizione molti prodotti in un unico luogo. Come LeShop.ch, la piattaforma Migros.ch continuerà a vendere alcolici (che Migros non ha in assortimento) attraverso l’offerta della controllata Denner.