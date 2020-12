Liechtenstein Global Trust (LGT), il gruppo internazionale di private banking e asset management di proprietà della Casa regnante del Liechtenstein, ha raggiunto un accordo con UBS Europe SE per l’acquisizione, tramite un asset deal, della sua attività di gestione patrimoniale in Austria, che conta circa 4 miliardi di euro di patrimoni in gestione e circa 60 collaboratori. Con questo passo, LGT amplia ulteriormente il suo ruolo di leader nel private banking in Austria, uno dei mercati chiave in Europa. Le relazioni con la clientela di UBS Europe SE in Austria, principalmente high-net-worth individuals e ultra-high-net-worth individuals residenti nel Paese, saranno assunte da LGT nell’ambito dell’asset deal. In futuro, UBS si concentrerà sulla fornitura locale di servizi di gestione patrimoniale in Austria. In seguito all’acquisizione, il patrimonio gestito di LGT Bank Österreich passerà da circa 8 miliardi di euro a metà del 2020 a 12 miliardi di euro, diventando così, nel mercato austriaco, la leader tra le banche che si occupano di high-net-worth individuals. Nell’ambito dell’accordo, LGT intende assumere i circa 60 dipendenti di UBS Wealth Management in Austria e integrarli nelle sue sedi di Vienna e Salisburgo. Il completamento dell’operazione è previsto per il terzo trimestre del 2021, dopo il ricevimento delle approvazioni standard. Le due parti si sono impegnate a non divulgare il prezzo d’acquisto.