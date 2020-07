Mai come durante i periodi di crisi come quello attuale si rende evidente il ruolo fondamentale dell’innovazione e della messa in rete delle conoscenze per riuscire a diventare più competitivi e crescere in condizioni difficili.

Anche in Ticino si cerca di guardare al futuro con ottimismo, e così oggi a Lugano è stata presentata l’Associazione LifestyleTech: si tratta di un’iniziativa non a scopo di lucro che ha per obiettivo quello di promuovere e sostenere aziende innovative nel settore LifestyleTech, che comprende ciò che riguarda tecnologia e moda, ma anche cibo, viaggi, design, arte, lavoro e benessere. I membri fondatori sono nove e includono le società di consulenza Accenture e Hyphen, i gruppi di moda Bally e Guess, le società del mondo tech Loomish Investment Management, Microsoft e Dagorà, e infine il mondo accademico con USI e Supsi. La sede è presso il Dagorà LifestyleTech Innovation Hub a Lugano e la presidenza è affidata a Carlo Terreni, già direttore di NetComm Suisse.

«Sono felice della fondazione del LifestyleTech Competence Center - ha commentato il direttore della Divisione dell’economia del DFE Stefano Rizzi, in apertura dell’evento -. Oltre a essere perfettamente in linea con la strategia di sviluppo economico adottata dal Cantone, conferma che il Ticino, grazie alla presenza di numerose aziende all’avanguardia e di istituti di ricerca riconosciuti a livello internazionale, è un cantone fortemente votato all’innovazione e capace di attrarre aziende, competenze e investimenti».

Come hanno sottolineato i membri fondatori del Centro di competenza LifestyleTech nei vari interventi, la ricerca, la messa in rete delle conoscenze e soprattutto la collaborazione, anche con il mondo accademico, è di fondamentale importanza per creare innovazione. Soprattutto in ambito tech, durante i mesi di lockdown c’è stato un forte aumento della consapevolezza (trasversale a vari settori) del ruolo giocato dalla tecnologia nel plasmare i modelli di business aziendali. E se già prima l’innovazione tecnologica era centrale, oggi e domani lo sarà ancora di più, sia per migliorare i processi operativi delle aziende, ma anche per trovare una aderenza ancora maggiore al mercato tramite lo sfruttamento dei big data. Senza dimenticare le opportunità offerte alle società dalla trasformazione digitale in ambito di sostenibilità. Nei prossimi mesi, le aree di sviluppo su cui si concentreranno i lavori del Centro saranno appunto la sostenibilità, la creazione di prodotti digitali, la tecnologia 3D, l’intelligenza artificiale e la interconnessione tra il mondo fisico e quello digitale.

Il centro supporterà quindi progetti di ricerca e sviluppo, la creazione di laboratori d’innovazione, attività di scouting a livello mondiale e la creazione di eventi e workshop. L’obiettivo è promuovere le sinergie tra i partner non solo per aumentare ulteriormente il grado di innovazione presente sul territorio in ambito LifestyleTech, ma anche per arrivare a creare posti di lavoro nella regione.

