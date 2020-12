Il Ticino punta sull’innovazione per creare le condizioni per la crescita del futuro. In questo ambito è stata creata l’Associazione Lifestyle-Tech, che ha come scopo di promuovere e sostenere le imprese innovative che svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore LifestyleTech, che comprende un ampio ventaglio di attività: FoodTech, FashionTech, MediaTech, Travel-tech, DesignTech, ArtTech, Smart-working, Smartliving, eEntertainment, SportTech e simili. Come ha spiegato ieri in una conferenza online Carlo Terreni, presidente dell’Associazione, l’obiettivo è quello di aiutare le imprese ticinesi a migliorare la loro competitività creando un impatto positivo sulla società in termini economici, di posti di lavoro qualificati e di qualità della vita.