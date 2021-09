La fusione rafforzerà la collaborazione, ha indicato il produttore di cioccolato con sede a Kilchberg (ZH) in una nota odierna. Secondo l’azienda è la scelta più appropriata per assicurare il proseguimento delle attività di Caffarel, le cui difficoltà degli ultimi anni sono state accentuate dalla pandemia.

Il sito produttivo di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, continua ad essere «fondamentale» per il gruppo e i progetti di sviluppo previsti non sono messi in discussione, sottolinea Lindt & Sprüngli, che ribadisce il suo impegno ad investire in entrambi i marchi, per consolidare la loro presenza sul mercato italiano e preservarne le qualità specifiche. Fondata nel 1826 a Torino, l’azienda dolciaria Caffarel, creatrice del famoso «Gianduiotto», fa parte del gruppo zurighese dal 1998.