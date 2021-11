La Borsa di Zurigo è ai massimi. Mercoledì scorso aveva messo a segno il nuovo record storico, a 12.600,15, per poi perdere leggermente nei giorni seguenti, e chiudere ieri a 12.366,73 punti, in flessione giornaliera dell’1,15%, sull’onda di vari timori, fra cui quello di un aumento dei numeri dei contagi in Europa.

Il clima fra gli investitori rimane positivo, a causa delle buone performance dell’economia europea e svizzera, e anche per il fatto che mancano le alternative di investimento, soprattutto con i tassi di interesse ancora a bassi livelli, malgrado l’aumento dell’inflazione. Chiaramente, comunque, inflazione e difficoltà di approvvigionamento rappresentano ancora una fonte di in certezze per l’economia. Come considerare il livello della Borsa e quali sono le prospettive future? Lo...