Lo scenario del Fondo monetario sulla crescita economica globale

Il coronavirus sta provocando danni anche sul piano economico, ma sull’entità di questi danni e sui tempi di una ripresa post virus ci sono valutazioni e previsioni molto diverse. Si va dal pessimismo più acuto a un moderato ottimismo, con tante posizioni intermedie. Da un lato è naturale che sia così, perché ci troviamo in una situazione per molti aspetti inedita. Val la pena infatti di ricordare che l’attuale caduta delle economie non è provocata da meccanismi interni a queste, bensì da un fattore esterno come il virus e quindi dal blocco o riduzione delle attività per motivi sanitari, non direttamente economici. Dall’altro lato, proprio per questo, bisogna ancor più prestare attenzione alla serietà e alla qualità delle valutazioni su ciò che sta accadendo e delle previsioni su ciò che potrà...