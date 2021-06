La situazione sul fronte dell’inflazione a livello internazionale si sta muovendo molto. Giovedì è stato annunciato che il rincaro annuo negli Stati Uniti è salito in maggio al 5%,ossia al massimo dal 2008, mentre in Europa si assiste ad un aumento, anche se non così forte. In Svizzera l’aumento è più contenuto: in maggio i prezzi sono aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente, e dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

E, di riflesso, cosa sta succedendo sul fronte dei tassi ipotecari? Si tratta di un tema molto delicato in Svizzera, visto che il debito ipotecario nel Paese ha ormai superato i mille miliardi di franchi.

Secondo un recente confronto del servizio di confronti internet Mopeyland, dalla fine di marzo i tassi ipotecari appaiono stabilizzati, su livelli...