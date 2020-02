Stando agli analisti, l’ottimismo è stato innescato in particolare dall’annuncio da parte dei media cinesi riguardo alla scoperta di un farmaco che sarebbe in grado di curare il coronavirus. Ieri mattina SkyNews ha riferito inoltre della svolta significativa di uno scienziato dell’Imperial College di Londra nella corsa allo sviluppo di un vaccino contro la malattia polmonare.

Stando all’Organizzazione mondiale della sanità in realtà è troppo presto per pronunciarsi sull’efficacia di medicamenti contro il virus e gli esperti cinesi si aspettano il picco delle infezioni tra un paio di settimane. Tuttavia, la sensazione generale di aver già imboccato la buona strada per contenere il virus ha fatto sì che la piazza di Zurigo oggi fosse in buona compagnia.