Lonza: fatturato in crescita grazie al vaccino, ma calo nell’utile netto

(Aggiornato alle 10.48) Il gruppo farmaceutico basilese Lonza lo scorso anno, grazie alla produzione del principio attivo per il vaccino anti-Covid-19 di Moderna, ha fatto segnare una crescita del fatturato, ma utile netto e redditività operativa sono calati.

Rispetto al 2020, le vendite sono aumentate del 20% a 5,41 miliardi di franchi senza tener conto della divisione cimica ceduta a metà anno, ha indicato in un comunicato diramato oggi la società, il cui principale sito di produzione svizzero è a Visp (VS). L’utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell’avviamento (Ebitda) è diminuito leggermente (-0,9%) a 1,37 miliardi di franchi, mentre l’Ebitda «core» è salito del 20,7% a 1,67 miliardi, con il relativo margine attestatosi al 30,8%, contro il 30,6% di dodici mesi prima.

Sul miglioramento del margine operativo, che riflette una maggiore produttività, hanno però pesato progetti di crescita e un mix di prodotti sfavorevole. Anche l’accantonamento di 285 milioni di franchi per il risanamento dell’ex discarica di Gamsenried, nell’Alto Vallese, ha avuto un impatto negativo. L’utile netto generato dalle attività proseguite è calato del 7,5% a 677 milioni.

Gli analisti interrogati dall’agenzia di stampa finanziaria Awp si aspettavano in media un fatturato di 5,20 miliardi di franchi, un Ebitda «core» di 1,66 miliardi di franchi e un margine del 31,8%.

Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un dividendo di 3 franchi per azione, lo stesso del 2020.

Per l’anno in corso, Lonza punta a una crescita delle vendite, a tassi di cambio costanti, attorno al 15%. Il margine Ebitda di base aumenterà «in linea con la previsione a medio termine per il 2024» (33-35%).