Primo semestre in chiaroscuro per Lonza. Mentre il fatturato è cresciuto su un anno del 13,3% a 2,54 milardi di franchi, l’utile è calato di un terzo attestandosi a 321 milioni.

Per il resto dell’esercizio, Lonza è ottimista: la crescita in monete locali dovrebbe raggiungere il 15%, a fronte di un 10% stimato in precedenza. In termini di redditività, il miglioramento atteso a livello di Ebitda dovrebbe oscillare tra il 33 e il 35%.