Lucerna ha deciso di non vietare le manifestazioni durante il Forum economico mondiale (WEF), in agenda dal 18 al 21 maggio 2021. Le eventuali richieste legate allo svolgimento di dimostrazioni dovranno comunque essere esaminate, fanno sapere oggi le autorità cittadine.

In un’interpellanza, il consigliere comunale lucernese Patrick Zibung (UDC) aveva sottolineato i rischi legati a un appuntamento della portata del WEF per Lucerna e il resto della regione. Ai suoi occhi la minaccia principale è rappresentata da potenziali manifestazioni, che spesso in passato sono state organizzate in concomitanza col forum.