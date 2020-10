Lufthansa è pronta a tagliare i costi e a ridurre i servizi della stagione invernale. In una lettera fatta recapitare dal Consiglio d’amministrazione (Cda) domenica al personale, la compagnia prevede ulteriori misure di riduzione dei costi, tra cui la riduzione della sua flotta e la messa a terra di ulteriori aeromobili a causa delle restrizioni di viaggio in corso.

«Dobbiamo aumentare ulteriormente i nostri sforzi attuali per ridurre i costi», ha scritto il management della principale compagnia aerea tedesca. Lufthansa era riuscita a ridurre la sua perdita di reddito da 1 milione di euro l’ora all’inizio della pandemia a «solo» 1 milione di euro ogni due ore, si legge nella lettera. Tuttavia, le operazioni commerciali dovevano essere ulteriormente ridotte per la prossima stagione, con molte aree per entrare in «modalità invernale» a partire da metà dicembre.