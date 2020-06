La compagnia, che ha da qualche giorno raggiunto un’intesa col governo tedesco, per un piano di salvataggio, uscirà dall’indice Dax che raggruppa i 30 principali gruppi tedeschi quotati in borsa, dopo averne fatto parte per ben 32 anni consecutivi. La compagnia di bandiera tedesca non è la prima storica impresa a lasciare il Dax: negli anni scorsi è toccato anche a Thyssenkrupp (2019) e a Commerzbank (2018). La crisi del coronavirus, che ha paralizzato il mondo intero, ha fortemente colpito Lufthansa, che ha stretto un accordo col governo di Angela Merkel per 9 miliardi di euro di aiuti, a fronte di una partecipazione statale del 20%.