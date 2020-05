Dalla forte ondata di vendite in Europa si salva solo Londra che limita le perdite allo 0,16%. Parigi maglia nera chiude in calo del 4,24%, Francoforte del 3,64% e Madrid del 3,60%. Piazza Affari perde il 3,70% nonostante lo spread in calo a 232,8 punti dopo una fiammata a 240 punti in apertura.