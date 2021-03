Record storico delle esportazioni di pasta in Italia nell’anno della COVID, con un valore superiore a 3,1 miliardi e un balzo del 16%, in netta controtendenza con l’andamento generale del Made in Italy.

Rilevante è anche la crescita negli altri continenti con un aumento del 39% in Australia mentre in Asia, si registra un balzo in Giappone (+16%) e in Cina (+23%). «La pasta vince anche in patria con gli italiani che hanno aumentato gli acquisti in valore del 10% nel 2020 con punte del 29% per quella prodotta solo con grano tricolore», dice Coldiretti.