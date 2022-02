Seduta positiva ieri per le Borse internazionali, ma da qualche settimana la tendenza è abbastanza piatta, fatta salva una forte volatilità.

A tenere banco è sempre l’inflazione, che sta causando anche un aumento dei tassi di interesse. Assieme alla crisi ucraina, il rincaro è stato uno dei principali fattori di ribasso per le Borse internazionali, e anche per il listino di Zurigo.

Oggi è in agenda il dato sul rialzo dei prezzi negli Stati Uniti in gennaio, che potrebbe spingere la Fed ad accelerare il ritmo della stretta monetaria: le attese sono per un tasso al 7,3% a gennaio, dopo il 7% visto a dicembre. Ormai, c’è chi ritiene che a marzo la Fed deciderà di alzare i tassi d’interesse di 50 punti base, e non di 25; inoltre, ci sono analisti che prevedono fino a sette rialzi nel corso del...