Malgrado il calo, la Interroll ha resistito bene al lockdown

La Interroll di Sant’Antonino ha registrato un buon primo semestre, malgrado il calo del fatturato espresso in franchi svizzeri. Infatti l’azienda specializzata nelle soluzioni logistiche e nei nastri trasportatori, ha visto la cifra d’affari scendere del 10,6% a 233,2 milioni di franchi. Tuttavia, correggendo il dato dall’effetto del franco forte, in valute locali la flessione è stata del 4,8%. Dal canto suo l’entrata di ordinativi è scesa dell’11,9% (6,1% in monete locali) a 263,4 milioni di franchi. L’impresa ha comunque registrato un aumento dell’utile netto del 3,1% a 23,8 milioni, grazie soprattutto alla disciplina nella gestione dei costi.

Come giudicare i dati del primo semestre? Lo abbiamo chiesto a Paul Zumbühl, CEO del gruppo Interroll.

«Il calo del fatturato e degli ordinativi -...