Manipolazione dei cambi, Svizzera nella lista nera USA

Il rischio era noto da tempo e oggi il verdetto è stato annunciato: nel suo rapporto semestrale sulla politica monetaria dei partner commerciali degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro americano accusa la Svizzera di manipolare deliberatamente il valore del franco a partire da metà 2020. Lo stesso verdetto ha colpito pure il Vietnam, che come la Confederazione adempie ai tre criteri esaminati dall’agenzia USA per determinate le manipolazioni valutarie: ampi acquisti di valuta estera in corso, una vasta eccedenza negli scambi bilaterali di merci con gli Stati Uniti e infine un importante surplus globale delle partite correnti.

L’agenzia USA approfondirà ora le consultazioni con entrambi i Paesi in merito alle politiche monetarie e di cambio. L’obiettivo dei colloqui è quello di affrontare...