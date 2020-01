Confrontati con la crescita del commercio online, i grandi magazzini Manor hanno deciso di chiudere due supermercati, nonché un grande magazzino, e di snellire la struttura dirigenziale. Un’ottantina i collaboratori, tra cui quadri, interessati dalla misura annunciata oggi, che conferma notizie pubblicate già in mattinata su vari media. Una trentina i posti che verranno invece creati nell’infrastruttura digitale.

Le persone interessate dalla decisione sono 27. L’azienda cercherà dove possibile di reimpiegarle. In ogni caso, Manor sta lavorando a un piano sociale, precisa la nota.

Manor intende anche interrompere l’attività di due dei suoi 31 supermercati: si tratta dei siti di Liestal (BL) e Delémont (JU). La direzione è già in trattativa «con la concorrenza per trovare un successore».

Se i semplici collaboratori piangono, anche diversi quadri non hanno di che sorridere. Il programma di raggruppamento dei singoli grandi magazzini avviato due anni fa verrà applicato in modo generalizzato: entro la fine di gennaio, i 60 grandi negozi verranno riuniti in 28 unità di vendita, ognuna delle quali sarà gestita da un unico responsabile (store director). Una dozzina di direttori di grandi magazzini e circa 40 altri collaboratori sono interessati dalla decisione.