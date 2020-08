(Aggiornato alle 14.13) - Grande ristrutturazione in vista per Manor: il gruppo taglierà un totale di 476 posti, circa il 5% dell’organico, nell’ambito di una trasformazione strategica per accomunare acquisti fisici e online. La società con sede a Basilea ha elaborato un piano sociale.

Nel dettaglio, 91 posti saranno soppressi presso la sede centrale di Basilea, dove attualmente lavorano 830 dipendenti. Altri 385 posti saranno cancellati nei grandi magazzini, dove la struttura organizzativa sarà standardizzata e armonizzata per rafforzare l’attenzione al servizio alla clientela, si legge in una nota diramata dal gruppo.

Le misure di ottimizzazione dei costi devono rendere l’organizzazione della società più reattiva ed efficiente, scrive Manor. Tutte le regioni e le categorie di personale sono interessate, ha precisato un portavoce dell’azienda all’agenzia AWP. Non sono previste chiusure di filiali, in quanto il gruppo valuta regolarmente la redditività dei vari siti.

A Zurigo, dove Manor aveva lasciato la sua sede principale sulla Bahnhofstrasse dopo un lungo contenzioso con il proprietario Swiss Life, l’azienda è ancora «intensamente» alla ricerca di una soluzione alternativa, ha affermato il portavoce.

Per attenuare le conseguenze dei licenziamenti per i collaboratori, Manor ha elaborato un piano sociale con la commissione del personale «che offre alle persone coinvolte sostegno economico e professionale». L’intero processo si svolge in maniera responsabile e in stretto coordinamento con le parti sociali e le autorità locali, si legge nella nota.

«Ci troviamo nel primo anno di un processo di trasformazione iniziato a fine 2019 e destinato a durare diversi anni. La crisi legata al coronavirus ha colpito duramente il settore del commercio al dettaglio, ma al contempo ha fatto da catalizzatore. L’accelerazione registrata dalle nostre attività di e-commerce corrisponde a un’evoluzione di circa due anni. Le tendenze degli scorsi mesi hanno confermato il nostro orientamento strategico», afferma, citato nel comunicato il Ceo Jérôme Gilg.

«Il futuro di Manor risiede nella maggiore omnicanalità (ossia la presenza in parallelo di negozi fisici e della vendita online) e nella capacità di rinnovarsi più rapidamente in termini di offerte e servizi, ma anche nella creazione di nuovi partenariati, di una forte accelerazione digitale e di una maggiore agilità organizzativa.»

Per portare avanti questi obiettivi la società, di proprietà della holding ginevrina Maus Frères, ha nominato un nuovo responsabile dello sviluppo digitale, Stefan Wetzler, che assumerà il suo incarico nel quarto trimestre.

Nel settore non alimentare, Manor intende puntare sulle attività principali della moda, della bellezza e della casa. In quello alimentare l’attenzione si concentrerà sui prodotti freschi e sulla gastronomia, con i ristoranti Manora. La direzione ha l’intenzione di ampliare ulteriormente la sua politica di approvvigionamento a favore di alimenti regionali, accessibili ed ecologici. A questo scopo vuole raddoppiare la collaborazione con produttori locali sotto il marchio di certificazione «locale», creato nel 2007.

È inoltre previsto uno sviluppo nella gamma di assortimento, consulenza e servizi e nei partenariati, come quello sottoscritto con la multinazionale specializzata in profumi e cosmetici Sephora, che consentono al gruppo di concentrarsi sui suoi settori di attività principali. L’azienda è attualmente impegnata in colloqui attivi con possibili partner, annuncia. Infine, sarà lanciata anche una nuova carta di credito gratuita.

