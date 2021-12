Ronner lavora per UBS dal 1981 e ha ricoperto una serie di posizioni di alto livello, si è tra l’altro occupato dell’introduzione di un nuovo quadro normativo e di governance, precisa oggi UBS in una nota. Attualmente è membro della direzione del gruppo come responsabile della compliance e della governance, posizione che manterrà anche se sarà eletto alla presidenza dell’organo di controllo di UBS Svizzera.