Fra i principali acquirenti figurano Danimarca e Romania, che hanno acquistato blindati per rispettivamente 80 e 57 milioni. La Germania ha importato 26 milioni di franchi di munizioni. In Asia è finito materiale per 124 milioni, con l’Indonesia che ha fatto la parte del leone (110 milioni). In Africa in prima fila figura il Botswana, con 64 milioni.

In un comunicato il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSoA) esprime indignazione per queste cifre. L’aumento non è scioccante solo in considerazione del ruolo internazionale della Svizzera, ma anche per il comportamento dell’industria degli armamenti: da anni si lamenta per ottenere un allentamento dei criteri di esportazione e ora, in un momento in cui molte aziende stanno lottando per sopravvivere, tutto va gonfie vele: «È nauseante!», commenta il cosegretario del GSsE Thomas Bruchez, citato nella nota.