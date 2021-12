Il 2021 non ha deluso chi ha puntato sulle materie prime. I risultati sono stati superiori alle attese e se nel nuovo anno alcune correzioni sono possibili per i valori particolarmente elevati, la linea di tendenza pare destinata a mantenersi al di sopra della media di lungo termine. Ieri l’indice Bloomberg Commodity segnava +26% da inizio anno, dopo aver raggiunto +35% nei mesi scorsi. Ad influenzare il mercato nel corso del 2021 sono stati vari fattori: la brusca ripresa della domanda dopo il picco della pandemia, l’assenza di scorte, il caos nelle catene di approvvigionamento e, in molti casi, condizioni atmosferiche avverse che hanno influito sull’offerta di certi prodotti, come quelli agricoli-alimentari, e sulla domanda di altri, come quelli energetici, determinando nell’insieme un forte...