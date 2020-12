E’ tornato l’ottimismo sui mercati delle materie prime, legato a diverse ragioni. Le politiche monetarie delle principali banche centrali sono ancora ampiamente espansive, con tassi di riferimento ancora vicini allo zero se non negativi. Si intensificano le iniziative di sostegno fiscale, inclusa quella appena varata a Washington. La ripresa economica è già accentuata in Cina, il Paese che da solo vede l’import di quasi il 50% delle materie prime globali. La congiuntura volge in positivo nelle altre aree nord-asiatiche, quali Corea, Taiwan e lo stesso Giappone. Inoltre, secondo alcuni la seconda parte del 2021 potrebbe perfino rivelare segnali, seppur lievi, di inflazione, ad iniziare dagli Stati Uniti. Non manca poi l’influenza del dollaro USA debole e probabilmente destinato ad un ulteriore...