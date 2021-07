Dopo un 2020 difficile per tutti, gli affari di Medacta si confermano in pieno recupero. La società con sede a Castel San Pietro specializzata in dispositivi ortopedici, nel primo semestre di quest’anno ha visto il fatturato lievitare del 31,7% a 177,5 milioni di euro (pari a circa 193 milioni di franchi). Senza gli effetti di cambio la progressione è del 35,4%.

Come ci spiega il CEO Francesco Siccardi, la crescita è stata trainata in particolare dalla forte acquisizione di quote di mercato e dalla normalizzazione più rapida del previsto delle attività operatorie, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. «Le percentuali di crescita vanno lette anche nel contesto della battuta d’arresto subita nella prima parte del 2020. Sicuramente ci ha aiutato il fatto che negli ultimi mesi le attività...