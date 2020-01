Il gruppo Medacta di Castel San Pietro ha archiviato l’esercizio 2019 con vendite in crescita del 14% (11,4% in monete locali) a 310,9 milioni di euro.

Il management mirava all’origine a una crescita del 13-17% in valute locali. Tuttavia, a causa dell’indebolimento della domanda, a dicembre la società ha dovuto rivedere questo obiettivo al ribasso, portandolo tra il 10 e il 12%. Tuttavia, le cifre presentate oggi superano le attese degli analisti, che stimavano ricavi per 308 milioni di euro.

Tutte le linee di prodotti hanno contribuito alla crescita, si legge nella nota odierna dell’azienda ticinese. Il segmento dell’anca, il più importante in termini di vendite e il cui fatturato è aumentato del 7,2% a 164,1 milioni, ha beneficiato in particolare della tecnica chirurgica mini-invasiva AMIS introdotta lo scorso maggio.

Il mercato europeo, il più grande, ha registrato una crescita del 9% a 136 milioni, In progressione del 19,2% il mercato nordamericano, strategicamente importante, a 95,5 milioni.

Nel 2019 l’azienda ha inoltre esteso le proprie attività ad altri Paesi: Cipro, Ecuador, Libano, Paraguay e Tunisia. Questa espansione ha contribuito in modo significativo alla crescita del comparto «Resto del Mondo», il cui fatturato è salito del 33% a 12,3 milioni.

Nel complesso, il CEO di Medacta, Francesco Siccardi, si è detto soddisfatto dell’esercizio passato. Per l’esercizio in corso se ne dovrebbe sapere di più il 6 di aprile, quando Medacta pubblicherà i dati finanziari dettagliati per il 2019.